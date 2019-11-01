У Росії набув чинності закон про "ізоляцію" Рунету

Документ зобов'язує інтернет-провайдерів встановлювати надане контрольним органом, Роскомнаглядом, обладнання, яке при виникненні загроз для безпечної роботи мережі дасть змогу відомству здійснювати централізоване управління нею. Це має дозволити, зокрема, відключати російський сегмент інтернету від всесвітньої мережі. В інший час обладнання буде використовуватися для блокування заборонених ресурсів. Перелік загроз держава поки що не затвердила.

Згідно з офіційними даними, витрати на реалізацію закону мають становити понад 30 млрд рублів (близько 470 млн доларів). На думку деяких провайдерів, аналізувати весь трафік не зможе зараз ніхто, й остаточна вартість проекту буде ще вищою.

Критики закону побоюються, що автономна мережа створить можливості для тотальної цензури в інтернеті. Міжнародна організація «Репортери без кордонів», зокрема, виступила із заявою, що засуджує закон про «суверенний Рунет».

Закон про «суверенний Рунет» було підписано президентом Росії Володимиром Путіним 1 травня. Автори документу заявляли, що він був підготовлений «з урахуванням агресивного характеру схваленої у вересні 2018 року Стратегії національної кібербезпеки США».

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Навесні в кількох містах Росії проходили акції за свободу інтернету.

У вересні ЗМІ повідомляли, що системи раптового блокування Мережі тестуватимуться на території Уральського федерального округу РФ.