Facebook заплатив $53 тисячі штрафу за відмову перенести сервери в РФ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Таганського суду Москви.

"Сьогодні отримано постанову про закінчення виконавчого провадження від 6 жовтня 2020 року. Штраф сплачено повністю", - повідомила речниця суду Зульфія Гуринчук.

Повідомляється, що судові пристави припинили виконавче провадження щодо Facebook.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому російський суд оштрафував компанії Facebook і Twitter на чотири мільйони рублів кожну за порушення закону про зберігання персональних даних російських користувачів на території Росії. Twitter поки що штраф не сплатив.

У Росії закон, який зобов'язує зберігати особисті дані громадян на серверах, фізично розташованих на території країни, набрав чинності у 2015 році.

У квітні 2019 року російський суд оштрафував соціальні мережі Twitter і Facebook на три тисячі рублів за відмову надати Роскомнагляду інформацію про зберігання даних російських користувачів у межах країни.

У 2016 році за відмову перенести дані російських користувачів Роскомнагляд заблокував соцмережу LinkedIn.