Корея оштрафувала Фейсбук на $6 мільйонів за незаконну передачу даних

Комісія із захисту персональних даних Південної Кореї оштрафувала соціальну мережу Фейсбук на 6,7 млрд вон (6 млн доларів США) за обмін даними користувачів без їхнього дозволу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

У Комісії стверджують, що соцмережа порушила місцеве законодавство про персональну інформацію, надавши особисту інформацію щонайменше 3,3 млн із 18 млн місцевих користувачів країни з травня 2012 по червень 2018 року іншим компаніям без їхньої згоди.

Регулятор також додав, що коли користувачі входили на сайти інших компаній, використовуючи свої акаунти у Фейсбуці, то особиста інформація їхніх друзів у соцмережі також передавалася цим компаніям без їхньої на те згоди.

Таким чином персональні дані користувачів могли потрапити до майже 10 тис. третіх компаній.

Зазначається, що це перший накладений штраф на Фейсбук від корейського відомства, яке створено лише у серпні цього року.

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