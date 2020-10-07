Facebook відмовився виконувати вимогу нового закону про соцмережі в Туреччині - FT

Компанія Facebook відмовляється виконувати закон, який вступив у дію в Туреччині та встановлює нові правила діяльності соцмереж.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Financial Times.

«Facebook вирішив кинути виклик новому закону в Туреччині, який вимагає від компаній соціальних медіа офіційної присутності в країні… Компанія, що базується в Сан-Франциско, цими днями повідомила уряд Туреччини, що вона не буде дотримуватися законодавства, яке набуло чинності минулого тижня», - повідомляє видання.

Невиконання вимог нового закону загрожує Facebook штрафами та зменшенням пропускної спроможності Інтернету для цієї соцмережі на 90%, що зробить платформу неможливо повільною для користування на території Туреччини.

Twitter та інші великі платформи соціальних мереж поки не публікували жодних повідомлень про свої плани щодо нового турецького законодавства.

Видання зауважує, що попри те, що Туреччина в різні моменти протягом останнього десятиліття тимчасово забороняла YouTube, Twitter і Wikipedia, правляча в країні партія покладається на соціальні мережі для поширення своїх політичних меседжів - особливо серед великої кількості молоді в країні.

Як повідомлялося, парламент Туреччини в кінці червня ухвалив закон, яким встановив правила діяльності соціальних мереж, невиконання яких тягне за собою штрафи та обмеження трафіку.

Новим законом фізичні чи юридичні особи, які дозволяють користувачам створювати, переглядати або ділитися вмістом, таким як тексти, зображення, звук, місцезнаходження, визначатимуться як постачальники соціальних мереж. Вони повинні будуть мати представника у Туреччині, аби отримувати та розглядати скарги щодо контенту на платформах своїх мереж. Представник повинен бути громадянином Туреччини. На виконання цієї вимоги надається 30 денний термін, після чого буде застосовуватися штраф у розмірі 10 млн турецьких лір ($1,50 млн - ред.), ще через 30 днів штраф буде збільшено втричі.

Фото: Dpa