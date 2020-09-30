Facebook синхронізує дані — користувачі Instagram зможуть дзвонити друзям у FB

Компанія Facebook оголосила про початок тестування Центру облікових записів – єдиного інструменту, за допомогою якого користувачі зможуть синхронізувати профілі в Фейсбук, Інстаграм та Фейсбук Месенджер і одночасно публікувати контент.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у блозі компанії.

«З цього тижня ми тестуємо Центр облікових записів (Accounts Center) у налаштуваннях Фейсбук, Інстаграм та Месенджер. Використання Центру облікових записів і підключених інтерфейсів є необов’язковим. У Центрі облікових записів ви можете легко вимкнути або ввімкнути будь-який з акаунтів, включаючи систему єдиного входу, що дозволяє легше входити та відновлювати свої облікові записи, а також крос-спостинг, що дозволяє вам ділитися однією історією чи публікацією як в Інстаграм, так і в Фейсбук», - йдеться у публікації.

Зазначається, що використання Центру облікових записів не означає, що користувачеві потрібно мати одну і ту ж особистість у всіх додатках. Однак він може синхронізувати ім'я і фото профілю. У такому випадку, якщо користувач змінить своє ім'я або фото профілю у Фейсбук, воно оновиться і в Інстаграм. Синхронізацію можна відключити.

Крім того, у США користувачі зможуть користуватися функцією Фейсбук Пей незалежно від платформи, на якій вони роблять покупку.

Водночас за даними Independent, після оновлення, користувачі Інстаграм і Фейсбук Месенджер тепер можуть обмінюватися повідомленнями одне з одним.

Тобто користувачі Інстаграм зможуть зокрема здійснювати відеодзвінки друзям у Фейсбук Месенджер і навпаки. Крім того, у чатах Інстаграм з'явиться так званий «режим зникнення», при якому повідомлення будуть зникати після відправки, як в Снапчат.

Читайте також: За користувачами Instagram могли шпигувати через камери смартфонів

Зазначається, що такі функції з’явилися після об'єднання серверних частин обох додатків, що дозволить вести кросплатформену комунікацію.

Також після оновлення у користувачів з'являться нові можливості, в тому числі - нові кольори для чатів, реакції на смайлики, тощо.

Як повідомляв Укрінформ, соціальна мережа Інстаграм представила нову функцію Інстаграм Рілс (Instagram Reels), яка повинна стати конкурентом для відеосервісу TikTok.