Цукерберг розповів, скільки Facebook витрачає на безпеку

Аналізом вмісту у Facebook і роботою над його безпечністю займаються близько 35 тисяч фахівців, заявив Марк Цукерберг.

Про це повідомляє DW.

«Корпорація Facebook щороку витрачає мільярди доларів на перевірку безпеки контенту в соцмережі. З таким твердженням керівник компанії Марк Цукерберг виступив у суботу, 15 лютого, на 56-й Мюнхенській безпековій конференції», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що точної цифри Цукерберг не назвав, проте вказав, що йдеться про суму більшу, ніж дохід Facebook при виході на біржу 2012 року.

Водночас глава Facebook навів інші дані: аналізом змісту постів і гарантуванням безпеки контенту займаються близько 35 тисяч фахівців.

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За словами Цукерберга, команда компанії та розроблене нею автоматизоване програмне забезпечення щодня блокує понад мільйон фальшивих акаунтів, причому більшість із них викривається вже через кілька хвилин після реєстрації.

Як повідомлялося, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, Марк Цукерберг запропонував створити нову модель фільтрації шкідливого контенту. При цьому він указав приблизно на двадцять різних категорій загроз, які відстежує Facebook - від пропаганди тероризму до експлуатації дітей, розпалювання насильства, риторики ненависті.

Фото: securityconference.org