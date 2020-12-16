У Туреччині - майже 30 тисяч випадків коронавірусу за добу

У Туреччині за минулу добу виявлено 29 718 нових випадків зараження коронавірусом, за цим показником вона опинилася на другому місці у світі - після США.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані порталу Worldometer.

Згідно з цими даними, минулої доби у Туреччині померло 240 інфікованих.

У США відповідно за добу зареєстровано 66 877 нових випадків інфікування та 1376 смертей.

У Туреччині запроваджено суворі обмеження через зростання рівня поширення коронавірусу. У країні діє комендантська година з 21.00 вечора до 05.00 ранку кожного дня в будні та з 21.00 п’ятниці до 05.00 понеділка. На Новий рік, з вечора 31 грудня до ранку 4 січня, по всій Туреччині буде введено комендантську годину із забороною виходити з дому.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 74 245 327 випадків коронавірусу, зокрема 1 650 368 летальних, 52 148 076 людей одужали.