У Туреччині на Новий рік запровадять чотириденний локдаун

З вечора 31 грудня до ранку 4 січня по всій Туреччині буде введено комендантську годину із забороною виходу з дому.

Про це після засідання уряду, заявив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Комендантська година буде запроваджена безперервно з 21.00 четверга, 31 грудня, до 05.00 понеділка, 4 січня», - сказав президент.

Він пояснив введення цього обмеження запобіганням скупченню людей у новорічний період та поширенню коронавірусу. Ердоган зазначив, що із посиленням обмежень, епідемія почала зменшуватися. Президент попросив громадян продовжувати й надалі дотримуватися встановлених правил.

Зараз у Туреччині діє комендантська година з 21.00 вечора до 05.00 ранку кожного дня в будні та з 21.00 п’ятниці до 05.00 понеділка на вихідних. Такі обмеження були вжиті два тижні тому для запобігання поширенню коронавірусу та зменшення кількості нових інфікованих.

За останню добу в країні було виявлено майже 27 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом, померли 218 осіб, одужали понад 22,2 тисячі. В активній фазі хвороби перебуває 5103 особи.