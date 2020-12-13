У Кабміні кажуть, що локдаун можуть ввести раніше, ніж планувалося

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що якщо показник кількості нових заражень COVID-19 сягне 32-35 тисяч на добу, в Кабміні думатимуть про те, щоб закрити країну і запровадити жорсткий карантин.

Про це Немчінов сказав в ефірі каналу "Україна 24", передає Укрінформ.

"Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих за день. Але треба розуміти, скільки було запроваджено ліжок COVID-пакет, скільки ліжок було забезпечено киснем і скільки лікарень було залучено до подолання коронавірусної інфекції", — сказав він.

Він ствердно відповів на репліку ведучої, що при цифрі 32-35 тисяч на добу в Кабміні думатимуть про те, щоб закривати країну на замок.

"Так, але треба вважати, що окрім виявлених є ще питання госпіталізованих. У нас постійно збільшується ліжкофонд. МОЗ працює над тим, щоб у разі необхідності довести його до 90 тис. У нас постійно збільшується кількість ліжок із забезпеченим киснем, до кінця року стоїть завдання вийти на понад 40 тисяч, а в перспективі – на 75 тисяч", — сказав міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 грудня встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 24 січня включно.