Глава МОЗ не виключає введення жорсткого локдауну в лютому

Глава МОЗ Максим Степанов зазначає, що в тому разі, якщо жорсткий карантин не відбудуться в січні, то він буде екстрено введений в лютому 2021 року на тлі великого зростання захворюваності.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Украіна24", передає Укрінформ.

За словами глави МОЗу, та форма, яку Кабмін пропонує ввести з 8 січня 2021 року не є таким жорстким локдауном, як це було в Європейських країнах.

"Наприклад, у Франції ти не міг вийти з дому, не заповнивши форму. Комендантська година, максимум 1 км від будинку - це так, це локдаун. У нас же є певні сектори економіки, які закриваються, більш того, з ініціативи Президента виділяються грошові компенсації", - нагадав він.

Міністр додав, що в тому разі, якщо уряд не оголосить локдаун в січні, "то нам доведеться гарантовано екстрено робити його в лютому на тлі великого зростання захворюваності".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 по 24 січня 2021 року. У ці дні буде заборонено проведення святкових концертів, дискотек, масових заходів в приміщеннях, роботу нічних клубів, хостелів, торгово-розважальних центрів, в тому числі оренду приміщень для корпоративів. Забороняється також робота установ освіти, крім дитячих садів і спеціальних установ. Кінотеатри та театри, заклади громадського харчування з організацією дозвілля також не працюватимуть.