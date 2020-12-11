З наступного тижня підприємці можуть подавати заявки на компенсацію - Ковалів

Кабмін цього тижня ухвалив низку рішень, які дозволять підприємцям подати заявки та отримати державну допомогу ще до запровадження посиленого карантину.

Про це сказала заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів в ефірі телеканалу «Україна 24», передає Укрінформ із посиланням на сайт глави держави.

«Порядки та постанови, які ухвалив уряд і які мають бути опубліковані найближчими днями, спрямовані на те, щоб допомога була виплачена перед запровадженням посиленого карантину. З початку наступного тижня можна буде подавати заявки. Вони подаватимуться в електронній формі», – зазначила Ковалів.

Вона нагадала, що претендувати на компенсації можуть фізичні особи – підприємці, які не менше трьох місяців сплачували єдиний соціальний внесок. Або наймані працівники, за яких ЄСВ сплачує роботодавець, і чия діяльність через посилені карантинні обмеження буде зупинена.

Зазначається, що допомога роботодавцям спрямована на те, щоб вони змогли зберегти штат і швидко відновити повноцінну роботу.

За словами Ковалів, держава прагне частково компенсувати підприємцям втрати, яких вони змушені будуть зазнати через запроваджені урядом обмеження в роботі. Зокрема, на цей період скасовується плата за оренду приміщень комунального та державного майна. Також передбачені компенсації середньомісячного єдиного соціального внеску, а ФОПи першої групи на шість місяців звільнили від сплати єдиного податку та ЄСВ.

Заступник керівника ОП зазначила, що нині весь пакет програм державної підтримки бізнесу та громадян під час локдауну сягає близько 12 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 грудня лабораторно підтверджено 872 228 випадків COVID-19, з них за добу - 13 514.