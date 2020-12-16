У Німеччині відсьогодні - жорсткий локдаун

У Німеччині зафіксували майже тисячу смертей за добу та новий антирекорд нових інфікувань COVID-19, відсьогодні в країні діє жорсткий локдаун.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

За вівторок у Німеччині було підтверджено антирекорд смертності від COVID-19 – 952 людини.

Кількість нових випадків інфікування – 27 728.

На всій території ФРН 16 грудня почав діяти жорсткий карантин, який триватиме щонайменше до 10 січня.

Не відкрили свої двері всі заклади торгівлі, окрім супермаркетів, продуктових магазинів і аптек. Останніми днями люди шикувалися в черги до великих торгівельних центрів, аби придбати подарунки на Різдво та Новий рік. Самі ці свята вони проведуть в тісному родинному колі. Новий рік – дозволено зустрічати компанією з двох домогосподарств, але не більше 10 людей, Різдво – в колі максимально шести близьких людей (без урахування дітей до 14 років).

Найважчим «випробуванням» для батьків є передчасний початок канікул у школах і дитячих садках.

Закладам гастрономії дозволено лише доставляти замовлення до дому.

У деяких землях заповаджена ще й комендантська година.

Метою заходів залишається повернутися до стану, коли можливо відстежувати контакти, це означає інфікування 50 людей на 100 тис. населення.

Загалом з січня у ФРН інфікувалися 1 379 238 людей, померли 23 427 людей.

Як повідомляв Укрінформ, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про рекордне зростання числа випадків коронавірусного захворювання за тиждень: з 7 по 13 грудня кількість нових випадків COVID-19 у світі сягнула понад 4,3 млн.

Фото: dpa/Fabian Strauch