Масок уже недостатньо: жителів Філіппін зобов’язали носити захисні щитки

Уряд Філіппін запровадив для всіх, хто перебуває поза домівкою, обов’язкове носіння захисних щитків, які закривають усе обличчя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

При цьому продовжуватиме діяти обов’язковий масковий режим у громадських місцях, введений у рамках боротьби з поширенням COVID-19.

Раніше захисні щитки жителі Філіппін мусили носити лише у торговельних центрах та інших закритих громадських приміщеннях.

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Як зазначається, таким рішенням, прийнятим за тиждень до католицького Різдва, влада прагне запобігти сплеску нових випадків коронавірусу в умовах свят.

За останніми даним, на Філіппінах зареєстровано понад 451 тис. випадків COVID-19.

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