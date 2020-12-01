На Філіппінах продовжили карантин в столиці до кінця року

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що карантинні обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу, залишатимуться чинними у столичному регіоні країни до кінця року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Тим часом уряд закликає філіппінців обмежити святкові різдвяні зібрання, щоб запобігти сплеску захворюваності на COVID-19.

У столиці Філіппін Манілі люди все ще повинні носити маски та дотримуватися соціальної дистанції, подібні обмеження діятимуть також у шести інших регіонах протягом усього грудня, тоді як для решти країни будуть запроваджені менш жорсткі обмеження.

У телезверненні Дутерте нагадав філіппінцям про небезпеку ігнорування протоколів безпеки, посилаючись на, як він сказав, "третю хвилю" пандемії в Європі та США.

На Філіппінах випадки коронавірусу продовжують зростати після пом'якшення обмежень, що, на думку президента, було необхідним.

На Філіппінах вже зафіксували 431 630 підтверджених випадків захворювання та 8 392 летальних випадків унаслідок пандемії.

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У світі станом на 1 грудня зафіксовано 63 549 184 випадки зараження коронавірусом, 1 473 123 особи померли, одужали 43 689 804 людини.