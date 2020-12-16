Російський чинник: Швеція рекордно збільшила видатки на оборону

Парламент Швеції ухвалив збільшення оборонного бюджету на період 2021-2025 років на 40% - зокрема через дії Росії в регіоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Зазначається, що це найбільше зростання оборонного бюджету за останні 70 років.

Його обсяг до 2025 року сягне 89 мільярдів шведських крон або 10,6 мільярда доларів США.

«Ми зараз бачимо нове безпекове середовище і те, що Росія готова використовувати військову силу для досягнення політичних цілей», - заявив глава міноборони Швеції Петер Гультквіст.

Він додав, що збільшення оборонного бюджету було зумовлене «новою ситуацією з безпекою через агресію Росії проти Грузії, анексією Криму, конфлікту в Україні, її активністю в Білорусі, підвищенням військового потенціалу РФ, її військовими навчаннями, діяльністю в Арктиці та в районі Балтійського моря».

Окрім того, як зазначається, до 2030 року чисельність збройних сил Швеції зросте з 55 тисяч до 90 тисяч. У країні також збудують центр кібербезпеки.