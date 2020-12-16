Угорщина заборонила всиновлення одностатевим парам

Угорщина заборонила всиновлення одностатевим парам

Укрінформ
Парламент Угорщини вніс поправки до конституції, які практично забороняють одностатевим парам усиновлювати дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Згідно з законом, запропонованим урядом Віктора Орбана, усиновлювати дітей можуть лише сімейні пари, а самотні люди - тільки за спеціальним дозволом міністра у справах сім'ї.

Парламент також вніс низку змін до конституції, інформує The Telegraph. Серед них - нове визначення сім'ї «як союзу батька, який є чоловіком, і матері, яка є жінкою».

«Головним правилом є те, що лише сімейні пари можуть усиновити дитину, тобто чоловік та жінка, які перебувають у шлюбі», йдеться в оновленій конституції Угорщини.

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Крім того, як пише dpa international, згідно з конституційною поправкою, стать людини визначається при народженні та є незмінною.

«Угорщина захищає право дітей на ідентифікацію своєї статі при народженні та забезпечує їх виховання на основі конституційної ідентичності нашої країни і цінностей, заснованих на християнській культурі Угорщини», - йдеться в тексті поправки.

В Amnesty International вже розкритикували нові законодавчі зміни.

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Влада Угорщини не дозволяє одностатеві шлюби, але визнає цивільні союзи. Досі усиновлення одностатевими парами було можливим, якщо один з партнерів подавав заявку як самотня людина.

Як повідомлялося, у травні парламент Угорщини заборонив змінювати в документах стать, вказану при народженні.

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