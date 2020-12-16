Угорщина заборонила всиновлення одностатевим парам

Парламент Угорщини вніс поправки до конституції, які практично забороняють одностатевим парам усиновлювати дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Згідно з законом, запропонованим урядом Віктора Орбана, усиновлювати дітей можуть лише сімейні пари, а самотні люди - тільки за спеціальним дозволом міністра у справах сім'ї.

Парламент також вніс низку змін до конституції, інформує The Telegraph. Серед них - нове визначення сім'ї «як союзу батька, який є чоловіком, і матері, яка є жінкою».

«Головним правилом є те, що лише сімейні пари можуть усиновити дитину, тобто чоловік та жінка, які перебувають у шлюбі», йдеться в оновленій конституції Угорщини.

Крім того, як пише dpa international, згідно з конституційною поправкою, стать людини визначається при народженні та є незмінною.

«Угорщина захищає право дітей на ідентифікацію своєї статі при народженні та забезпечує їх виховання на основі конституційної ідентичності нашої країни і цінностей, заснованих на християнській культурі Угорщини», - йдеться в тексті поправки.

В Amnesty International вже розкритикували нові законодавчі зміни.

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Влада Угорщини не дозволяє одностатеві шлюби, але визнає цивільні союзи. Досі усиновлення одностатевими парами було можливим, якщо один з партнерів подавав заявку як самотня людина.

Як повідомлялося, у травні парламент Угорщини заборонив змінювати в документах стать, вказану при народженні.