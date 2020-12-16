Угорщина заборонила всиновлення одностатевим парам
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Згідно з законом, запропонованим урядом Віктора Орбана, усиновлювати дітей можуть лише сімейні пари, а самотні люди - тільки за спеціальним дозволом міністра у справах сім'ї.
Парламент також вніс низку змін до конституції, інформує The Telegraph. Серед них - нове визначення сім'ї «як союзу батька, який є чоловіком, і матері, яка є жінкою».
«Головним правилом є те, що лише сімейні пари можуть усиновити дитину, тобто чоловік та жінка, які перебувають у шлюбі», йдеться в оновленій конституції Угорщини.
Крім того, як пише dpa international, згідно з конституційною поправкою, стать людини визначається при народженні та є незмінною.
«Угорщина захищає право дітей на ідентифікацію своєї статі при народженні та забезпечує їх виховання на основі конституційної ідентичності нашої країни і цінностей, заснованих на християнській культурі Угорщини», - йдеться в тексті поправки.
В Amnesty International вже розкритикували нові законодавчі зміни.
Влада Угорщини не дозволяє одностатеві шлюби, але визнає цивільні союзи. Досі усиновлення одностатевими парами було можливим, якщо один з партнерів подавав заявку як самотня людина.
Як повідомлялося, у травні парламент Угорщини заборонив змінювати в документах стать, вказану при народженні.