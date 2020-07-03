Чорногорія офіційно визнала одностатеве партнерство
Про це повідомляє портал Vijesti.
«За прийняття закону про партнерство осіб однієї статі проголосували 42 депутати чорногорського парламенту при мінімальній необхідній для цього кількості голосів у 41», - йдеться в повідомленні.
Серед інших документ підтримали представники владної Демократичної партії соціалістів.
Власну позицію з цього питання висловив і президент Чорногорії Міло Джуканович, який привітав закон, назвавши його прогресивним.
Радість з приводу цієї події висловили ЛГБТ-спільнота країни, посол США Джуді Райзінг Райнке та низка неурядових організацій.
Закон дозволяє одностатевим парам користуватися тими самими правами, що й гетеросексуальним, але без можливості усиновлення дітей.
Документ розглядався парламентом і торік, але не набрав тоді достатньої кількості голосів.