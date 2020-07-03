Чорногорія офіційно визнала одностатеве партнерство

Парламент Чорногорії ухвалив закон, який визнає партнерство осіб однієї статі, прирівнюючи такі пари до гетеросексуальних.

Про це повідомляє портал Vijesti.

«За прийняття закону про партнерство осіб однієї статі проголосували 42 депутати чорногорського парламенту при мінімальній необхідній для цього кількості голосів у 41», - йдеться в повідомленні.

Серед інших документ підтримали представники владної Демократичної партії соціалістів.

Власну позицію з цього питання висловив і президент Чорногорії Міло Джуканович, який привітав закон, назвавши його прогресивним.

Радість з приводу цієї події висловили ЛГБТ-спільнота країни, посол США Джуді Райзінг Райнке та низка неурядових організацій.

Закон дозволяє одностатевим парам користуватися тими самими правами, що й гетеросексуальним, але без можливості усиновлення дітей.

Документ розглядався парламентом і торік, але не набрав тоді достатньої кількості голосів.