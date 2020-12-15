У США визнали безпечною COVID-вакцину від Moderna

У США визнали безпечною COVID-вакцину від Moderna

Укрінформ
Співробітники Управління контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) визнали безпечною розроблену компанією Moderna вакцину від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

За словами працівників регулятора, результати клінічних випробувань та дані про безпеку вакцини «відповідають рекомендаціям щодо надання дозволу на використання вакцини для припинення коронавірусу».

Акції компанії зросли на 1,5% після оголошення новини.

Спеціальний комітет FDA ще має рекомендувати використання вакцини, яка була розроблена американською компанію Moderna, а сам регулятор схвалити її. Це формальне рішення очікують найближчими днями.

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Зазначається, що минулого тижня комітет рекомендував використання вакцини, яка була розроблена компаніями Pfizer та BioNTech, а на наступний день її схвалив і FDA.

Учора президент США Дональд Трамп заявив, що перше в Сполучених Штатах щеплення від коронавірусу COVID-19 вже зроблено.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 грудня у світі у цілому підтвердили 73 млн 193 тис. 269 випадків коронавірусу, зокрема 1 млн 627 тис. 977 летальних.

Фото: Jakub Porzycki | NurPhoto | Getty Images

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