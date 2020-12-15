В Ізраїлі вперше за два місяці - понад 2000 нових випадків коронавірусу

В Ізраїлі вперше за останні два місяці число хворих на COVID-19 перевищило дві тисячі нових випадків за добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє i24news із посиланням на дані МОЗ Ізраїлю.

Як зазначається, у міністерстві повідомили про 2 284 виявлених нових випадки COVID-19 за останні 24 години, що демонструє рівень приросту захворюваності у 3,2%.

Раніше міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн повідомляв, що якщо захворюваність на COVID-19 перевищить 2500 нових випадків за добу, уряд вдасться до суворіших обмежень задля стримання пандемії.

Раніше повідомлялося, що у понеділок 14 грудня кількість смертей від коронавірусу в країні перетнула позначку в три тисячі летальних випадків.

Як повідомляв Укрінформ, на минулому тижні в Ізраїль прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer зі ста тисячами доз препарату. Очікується, що ще один вантажний літак з 500 тис. дозами вакцини повинен прибути до Ізраїлю найближчими днями, ще мільйон прибуде наступного тижня.

Фото: Olivier Fitoussi/Flash90