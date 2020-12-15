Країни Балтії та Польща синхронізують електромережі для посилення енергобезпеки

Оператори електромереж країн Балтії та Польщі підписали грантову угоду з європейським Виконавчим агентством інновацій і мереж (INEA) на проєкт синхронізації національних систем постачання електроенергії з рештою Європи.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Європейської Комісії, це зміцнити енергетичну безпеку цього регіону.

«INEA підписала угоду з операторами електромереж Естонії, Латвії, Литви та Польщі на виділення гранту у 720 мільйонів євро для балтійського проєкту синхронізації. На цей час це найбільше за обсягом фінансування, яке будь-коли виділялося в рамках Європейського механізму взаємодії (CEF-E). Проєкт має на меті краще інтегрувати електричні мережі Балтійських країн з континентальною Європою та забезпечити їхню енергетичну незалежність від третіх країн», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей проєкт буде присвячений створенню так званої Мережі Гармонії – кабельного поєднання країн Балтії із Польщею через Балтійське море. Цей кабель також стане складовою системи офшорних енергетичних джерел відновлювальної енергії.

Частка виділеного фінансування буде спрямована на підвищення стійкості наявних електромереж у країнах Балтії та в Польщі, що має зміцнити всю систему енергозабезпечення регіону. Подібна синхронізація електромереж є проявом європейської солідарності у питаннях енергетичної безпеки.

«Укладена угода є вирішальним кроком для процесу енергетичної синхронізації Балтії. Цей проєкт відповідає стратегічним інтересам Євросоюзу та має бути завершений до 2025 року. Він забезпечить не лише повну інтеграцію Естонії, Латвії й Литви до внутрішнього енергетичного ринку, але також допоможе у виробництві відновлювальної енергії в Балтійських країнах та у Польщі, допоможе їм досягти цілі Європейської Зеленої угоди», - зазначила з цього приводу єврокомісар з питань енергетики Кадрі Самсон.

Як повідомляв Укрінформ, в силу історичних обставин електромережі всіх трьох країн Балтії на сьогодні синхронізовані з електричною системою Росії та Білорусі, що робить ці країни вразливими до енергетичних загроз. Синхронізація балтійських електромереж із рештою континентальної Європи є одним із пріоритетних проєктів Європейського Союзу у сфері енергетичної політики та безпеки.