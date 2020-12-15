AstraZeneca придбала фармкомпанію за майже $40 мільярдів

Шведсько-британська компанія AstraZeneca придбала за 39 мільярдів доларів американську компанію Alexion Pharmaceuticals, що спеціалізується на розробці препаратів для лікування рідких захворювань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Market Watch.

Акціонери Alexion Pharmaceuticals отримують по 60 доларів готівки та 2,12 американської депозитарної розписки AstraZeneca за кожну акцію

Після оголошення про придбання, акції AstraZeneca впали на 9% на біржі у Лондоні, а вартість акцій Alexion Pharmaceuticals злетіла на 30%.

Читайте також: AstraZeneca погодилася на співпрацю з розробниками російської вакцини

Зазначається, що угода повинна ще бути схвалена акціонерами обох компаній.

Як повідомляв Укрінформ, Оксфордський університет та компанія AstraZeneca опублікували результати завершального етапу випробування своєї спільної вакцини від COVID-19: препарат виявився в середньому ефективний у 70% випадків захворювання.