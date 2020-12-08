Вакцина AstraZeneca досягає ефективності у 90%

Оксфордський університет та компанія AstraZeneca опублікували результати завершального етапу випробування своєї спільної вацини від COVID-19: препарат виявився в середньому ефективний у 70% випадків захворювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у відповідній публікації в медичному журналі The Lancet.

Так, розробники відзначають, що їх вакцина може бути ефективною на 62%, якщо пацієнт отримує 2 повні дози препарату. Але якщо пацієнт спочатку отримає половину, а потім повну дозу вакцини, то препарат досягає ефективності в 90%.

Як повідомлялось, Оксфордський університет та компанія AstraZeneca стали першими розробниками, які опублікували результати останнього етапу клінічних випробувань вакцини від коронавірусу. Варто нагадати, що в AstraZeneca ще до закінчення випробувань заявляли, що їх вакцина ефективна на 70%.

Як передавав Укрінформ, дорадчий комітет Управління з питань контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) оприлюднив документ із детальними даними щодо випробувань, ефективності й побічних ефектів вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech. Цей документ підтверджує, що ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається щонайменше через сім днів після введення другої дози.

Минулого тижня Велика Британія офіційно затвердила вакцину від компаній Pfizer/BioNTech для використання на своїй території. У вівторок в королівстві розпочалася перша у світі масова вакцинація цим препаратом.