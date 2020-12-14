Макрон ініціює референдум щодо включення боротьби зі змінами клімату до Конституції

Президент Франції Еммануель Макрон виступив з ініціативою про проведення референдуму щодо включення положення про боротьбу зі змінами клімату до Конституції Республіки.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це Макрон оголосив під час зустрічі у понеділок, 14 грудня, із членами об'єднання Конвенція громадян про клімат.

«Буде проведена конституційна реформа щодо такої статті. Спочатку вона повинна пройти Національну асамблею і Сенат… Тоді вона буде винесена на референдум», - заявив президент Франції.

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Йдеться про внесення змін до Конституції, до якої Макрон пропонує включити положення про «гарантування захисту довкілля».

Нагадаємо: у грудні у Франції та по всьому світові відзначається п'ята річниця підписання Паризької кліматичної угоди – Рамкової конвенції ООН про зміни клімату.

Фото: ЕРА