Франція послаблює карантин, але вводить комендантську годину

У Франції з 15 грудня розпочинається другий етап поступового виходу із режиму загальнонаціонального карантину.

Заходи передбачені урядовою стратегією реагування на пандемію коронавірусу, передає власний кореспондент Укрінформу.

15 грудня завершується період жорсткого карантину, але по всій території країни запроваджується комендантська година з 20:00 по 6:00. Винятком щодо комендантської години стануть дні напередодні свят 24 та 31 грудня.

Громадянам буде дозволено залишати місця проживання без оформлення спеціальних дозволів, включаючи подорожі між регіонами країни.

При цьому щонайменше до 7 січня 2021 року не працюватимуть громадські заклади, зокрема театри та музеї.

Читайте також: У МОЗ попередили про небезпеку нової вірусної загрози

Заклади громадського харчування і спортивні зали можуть відновити роботу лише з 20 січня.

Окрім того, обмеження стосуватимуться публічних зібрань.

Станом на 13 грудня у Франції з початку пандемії зафіксовано 2 376 852 випадки інфікування коронавірусом. 57 911 людей померли.

За попередню добу у країні виявлено 11 533 нових інфікованих, померли 15.

Франція планує розпочати кампанію з вакцинації від коронавірусу у січні 2021 року. За урядовою стратегією, вона проходитиме у три етапи і буде безкоштовною для громадян. Нині, як заявляє уряд, у країні зарезервовано 200 млн доз вакцини, що дозволить зробити щеплення 100 млн населення.