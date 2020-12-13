В Іспанії очікують на формування колективного імунітету до осені наступного року

В іспанському уряді розраховують на формування в населення колективного імунітету до коронавірусу до кінця літа 2021 року, коли, як очікується, буде вакциновано більшість жителів Іспанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Іспанії Сальвадора Ілля.

Міністр очікує, що до осені будуть щеплені більш ніж дві третини населення країни.

«Я вважаю це початком кінця. Може бути до того часу з коронавірусом в Європі не буде покінчено, але це буде вже зовсім інша ситуація. Думаю, все зміниться за п'ять-шість місяців», - наголосив глава іспанського медичного відомства.

Також очільник іспанського МОЗ зазначив, що колективний імунітет має сформуватися внаслідок вакцинації, а також за рахунок тих, хто вже перехворів COVID-19.

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Як відомо, всього в Іспанії з початку пандемії було виявлено 1 741 439 випадків коронавірусу, зокрема 47 624 летальних.

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