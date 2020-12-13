Парламент Словаччини може змінити конституцію для продовження надзвичайного стану

Словацька Національна Рада збирається провести в наступний четвер, 17 грудня, засідання, на якому буде розглянуто питання про впровадження змін до конституції країни, які регулюють продовження надзвичайного стану, введеного для протидії пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє словацький портал Aktuality.

Йдеться про внесення змін до Конституційного закону про державну безпеку.

Згідно з новою редакцією цього нормативного акта, уряд Словаччини матиме законні підстави для багаторазового продовження надзвичайного стану у зв’язку з коронавірусною кризою.

Щоразу можна буде продовжувати надзвичайний стан на 40 днів. Однак ці пролонгування парламент муситиме затверджувати не пізніше, ніж за 20 днів до дати завершення попереднього надзвичайного стану.

Також парламент планує розглянути іншу конституційну норму, що стосується повноважень Конституційного Суду. Мета запланованої зміни - доповнити можливість перегляду рішення про продовження дії надзвичайного стану Конституційним судом Словацької Республіки.

Варто зауважити, що зміни в словацькій конституції та конституційних законах вимагають згоди принаймні 90 депутатів із 150.

Як передавав Укрінформ, Словаччина на початку листопада організувала тестування всього дорослого населення експрес-тестами. На першому етапі тестувань, що проходив 31 жовтня – 1 листопада у Словаччині, взяли участь понад 3,6 млн осіб, з яких 1,06% (38,3 тис.) мали позитивний результат. На повторному етапі, 7-8 листопада, протестовано понад 2 млн осіб, а кількість інфікованих осіб становила 0,66% (13,5 тис.). Уряд Словаччини назвав операцію, яка не має аналогів у світі, дуже успішною.

Загалом із початку пандемії в Словаччині виявлено 132 984 випадки COVID-19, включаючи 1 175 летальних.