Уряд Франції вводить комендантську годину по всій країні

У зв'язку з епідемією COVID-19 уряд Франції ухвалив запровадити на всій території країни комендантську годину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Figaro з посиланням на заяву прем’єра Франції Жана Кастекса.

Комендантська година, яка запроваджується з вівторка, 15 грудня, триватиме з 20:00 до 6:00. Порушникам загрожує штраф у розмірі 135 євро.

Зазначається, що обмежень можна буде не дотримуватися з професійних та медичних причин, вагомих сімейних обставин, також вони не поширюватимуться на вигул хатніх тварин.

На Різдво, 24 грудня, комендантська година буде тимчасово скасована, а от у новорічну ніч обмеження діятимуть.

Водночас від 15 грудня у Франції можна буде здійснювати міжрегіональні поїздки, які раніше були заборонені.

За словами Кастекса, щонайменше до 7 січня будуть закриті музеї, театри й кінотеатри, а відкриття кафе, барів, ресторанів і спортивних залів відбудеться не раніше 20 січня.

Як повідомлялося, у Франції від початку епідемії підтверджено 2,32 мільйона випадків коронавірусу. За цим показником країна посідає п’яте місце у світі.