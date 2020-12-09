Французька Sanofi анонсувала COVID-вакцину у першій половині наступного року

Французький фармацевтичний гігант Sanofi спільно з американським партнером може зареєструвати свою вакцину від коронавірусу у першій половині 2021 року.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це сказав виконавчий віцепрезидент компанії Томас Тріомф.

«Нашою метою є досягти перших результатів у грудні. Позитивні новини можуть дозволити нам вийти на третю фазу (клінічних випробувань – ред.) до кінця року. Коли третій етап буде завершено, запит на регуляторний дозвіл (застосування вакцини – ред.) може бути поданий у першій половині 2021 року», - розповів один із керівників компанії.

Нині Sanofi спільно з американським партнером GSK завершує другий етап клінічних випробувань.

У дослідженні на території США беруть участь 440 дорослих людей. Метою випробувань є підтвердження безпечності вакцини та відповіді на її дію імунітету.

Як повідомляв Укрінформ, про створення вакцини вже заявили група компаній Pfizer/BioNTech, а також AstraZeneca.