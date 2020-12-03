Від коронавірусу помер колишній президент Франції Валері Жискар д'Естен

Колишній президент Франції Валері Жискар д'Естен помер 2 грудня у віці 94 років у родинному маєтку в Луар-і-Шер.

Про це повідомив Фонд його імені, передає Укрінформ.

Причиною смерті, згідно з дописом, стали ускладнення, пов'язані з COVID-19.

#VGE s’est éteint mercredi 02/12/20 dans sa maison familiale du Loir-et-Cher.

Son état de santé s’était dégradé et il est décédé des suites du #COVID19 .

Conformément à sa volonté, ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale. — Fondation Valéry Giscard d'Estaing (@Fondation_VGE) December 2, 2020

За останні кілька місяців колишній глава держави був кілька разів госпіталізований із проблемами серця. Востаннє експолітикк був госпіталізований 17 листопада, у лікарні в Турі він перебував 5 днів.

Похорони пройдуть у тісному сімейному колі.

Нагадаємо: Валері Жискар д'Естен був главою французької держави з 1974 по 1981 рік, до того працював на посаді міністра економіки та фінансів. Він був фахівцем у сфері економіки та автором низки книг у цій галузі. З 2003 року був членом Французької академії.

Жискар д'Естен був затятим європейцем і вважався експертом з питань ЄС до глибокої старості.

Фото: LP