У Баку відбувся парад перемоги з нагоди відновлення територіальної цілісності Азербайджанської Республіки після 44-денної військової операції в Нагірному Карабаху.

Як повідомляє Укрінформ, почесним гостем на параді був президент Туреччини.

Президенти Азербайджану Ільхам Алієв та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган разом з трибуни урочисто відкрили парад. Трибуну було прикрашено державними прапорами Азербайджану й Туреччини.

У Баку пройшов військовий «парад перемоги» / Фото: cnnturk.com

«Відтепер боротьба, що велася на політичному та військовому полях, триватиме на багатьох різних фронтах… Якщо вірменський народ зробить відповідні висновки з подій у Карабаху, це буде початком нової ери в цьому регіоні», - сказав Ердоган.

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У параді на площі Азадлиг (площа Свободи) взяли участь понад три тисячі військовослужбовців, було залучено близько 150 одиниць бойової техніки, у т.ч. турецькі БПЛА. У парадному розрахунку разом з азербайджанськими військовослужбовцями крокували військові ЗС Туреччини.

На початку церемонії хвилиною мовчання було вшановано загиблих.

Пролітаючи над Баку, військові літаки залишили в небі димову завісу у вигляді прапора Азербайджану, на бойових вертольотах були вивішені прапори Азербайджану й Туреччини.

На параді також було продемонстровано військові трофеї, які було захоплено ЗС Азербайджану в ході військової операції у Нагірному Карабаху.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Відповідно до цього документа, сторони зупиняються на зайнятих ними позиціях, а уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається російський миротворчий контингент.

Фото: cnnturk.com