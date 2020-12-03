Азербайждан заявив про втрату понад 2,7 тисячі військових у Нагірному Карабасі

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що внаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі загинуло 2 783 азербайджанські військовослужбовці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Trend з посиланням на Міноборони країни.

Наразі в медичних закладах проходять лікування 1245 азербайджанських військовослужбовців.

У відомстві додали, що зараз також тривають роботи з встановлення особи 103 загиблих військовослужбовців методом ДНК.

Повідомляється, що понад сто азербайджанських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Вживаються необхідні заходи для їх виявлення та інформування їх родин.

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Раніше Міністерство охорони здоров'я Вірменії оголосило, що під час бойових дій у Нагірному Карабасі з вірменської сторони загинуло більш як 2,3 тис. військових.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

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Вірменія та Азербайджан 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув у 1988 році. Після шести років війни, в 1994 році, був підписаний бішкекський протокол, згідно з яким Баку та Єреван домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що цю територію окупувала Вірменія.