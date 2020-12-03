Азербайждан заявив про втрату понад 2,7 тисячі військових у Нагірному Карабасі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Trend з посиланням на Міноборони країни.
Наразі в медичних закладах проходять лікування 1245 азербайджанських військовослужбовців.
У відомстві додали, що зараз також тривають роботи з встановлення особи 103 загиблих військовослужбовців методом ДНК.
Повідомляється, що понад сто азербайджанських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Вживаються необхідні заходи для їх виявлення та інформування їх родин.
Раніше Міністерство охорони здоров'я Вірменії оголосило, що під час бойових дій у Нагірному Карабасі з вірменської сторони загинуло більш як 2,3 тис. військових.
Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.
Вірменія та Азербайджан 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув у 1988 році. Після шести років війни, в 1994 році, був підписаний бішкекський протокол, згідно з яким Баку та Єреван домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що цю територію окупувала Вірменія.