У Нідерландах не виключають посилення карантину на зимові свята

У Нідерландах можуть посилити карантинні обмеження під час зимових свят.

Як передає кореспондент Укрінформу в Гаазі, за словами прем'єр-міністра Нідердандів Марка Рютте, кількість хворих на COVID-19 у країні залишається досить великою.

Він наголосив, що якщо ситуація не зміниться, буде вжито жорсткіших заходів.

За словами Рютте, дотримання дистанції, рішення не виїжджати за кордон без вагомої причини, обмеження кількості контактів залишаються важливими для кожного.

Під час посилення карантину максимум троє людей на день зможуть приходити в гості, закладам громадського харчування буде дозволено приймати відвідувачів лише коли удвічі зменшиться кількість госпіталізованих на день.

Прем'єр назвав “гарною ідеєю” замовити різдв’яну вечерю у ресторані і підтримати таким чином заклад у складній ситуації.

Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM) повідомляє, що за тиждень на COVID-19 у країні захворіли понад 40 тис. осіб. З 2 грудня по 8 грудня було 43 тис. 103 позитивних результати тестів. Тижнем раніше було 33 тис. 949 позитивних тестів.