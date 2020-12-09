У Данії росіянина звинувачують у шпигунстві

Громадянину Росії, який проживає в Данії, пред'явлено звинувачення у шпигунстві.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це заявив у середу данський прокурор.

Росіянина підозрюють у наданні російським спецслужбам інформації про данські енергетичні технології.

Зазначається, що він перебуває під вартою з липня 2020 року.

Інших деталей агентство не наводить.

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Як повідомляв Укрінформ, у серпні цього року Норвезька поліційна служба безпеки (PST) арештувала громадянина країни, який за грошову винагороду передавав матеріали з державною таємницею російській розвідці. Зазначається, що російський агент працював у міжнародному агентстві DNV GL - провідній консалтинговій компанії світової нафтогазової галузі.