У Данії росіянина звинувачують у шпигунстві
Укрінформ
Громадянину Росії, який проживає в Данії, пред'явлено звинувачення у шпигунстві.
Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це заявив у середу данський прокурор.
Росіянина підозрюють у наданні російським спецслужбам інформації про данські енергетичні технології.
Зазначається, що він перебуває під вартою з липня 2020 року.
Інших деталей агентство не наводить.
Як повідомляв Укрінформ, у серпні цього року Норвезька поліційна служба безпеки (PST) арештувала громадянина країни, який за грошову винагороду передавав матеріали з державною таємницею російській розвідці. Зазначається, що російський агент працював у міжнародному агентстві DNV GL - провідній консалтинговій компанії світової нафтогазової галузі.