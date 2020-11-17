У ФРН ексчиновника обвинувачують у шпигунстві на користь Єгипту

Прокуратура Німеччини висунула колишньому працівнику пресслужбу уряду обвинувачення у шпигунстві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Обвинувачуваному 66 років, він має єгипетське походження. І підозрюють його у шпигунстві на спецслужби Єгипту.

«Про розслідування щодо німця єгипетського походження стало відомо в липні цього року, а ще в грудні 2019 року правоохоронці провели обшук в помешканні цього чоловіка», - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, обвинувачений з 1999 року працював у службі прийому відвідувачів пресслужби уряду ФРН. Вважається, що з липня 2010 року він надавав інформацію єгипетській спецслужбі. Як уточнюють у прокуратурі, завдання чоловік отримував від посольства Єгипту в Німеччині.

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Зазначається, що шпигун не мав доступу до таємної урядової інформації. За співпрацю з єгипетською розвідкою йому та його родині обіцяли допомогу при вирішенні різних бюрократичних питань з боку єгипетських органів влади.

Як уточнюють слідчі, мати обвинуваченого справді отримала допомогу від єгипетської спецслужби, коли оформлювала собі пенсію.