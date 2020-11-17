У ФРН ексчиновника обвинувачують у шпигунстві на користь Єгипту
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
Обвинувачуваному 66 років, він має єгипетське походження. І підозрюють його у шпигунстві на спецслужби Єгипту.
«Про розслідування щодо німця єгипетського походження стало відомо в липні цього року, а ще в грудні 2019 року правоохоронці провели обшук в помешканні цього чоловіка», - йдеться у повідомленні.
За інформацією слідчих, обвинувачений з 1999 року працював у службі прийому відвідувачів пресслужби уряду ФРН. Вважається, що з липня 2010 року він надавав інформацію єгипетській спецслужбі. Як уточнюють у прокуратурі, завдання чоловік отримував від посольства Єгипту в Німеччині.
Зазначається, що шпигун не мав доступу до таємної урядової інформації. За співпрацю з єгипетською розвідкою йому та його родині обіцяли допомогу при вирішенні різних бюрократичних питань з боку єгипетських органів влади.
Як уточнюють слідчі, мати обвинуваченого справді отримала допомогу від єгипетської спецслужби, коли оформлювала собі пенсію.