У Франції затримали підполковника за шпигунство на користь Росії

Підполковника Збройних сил Франції обвинувачують у державній зраді та передачі російським спецслужбам документів, який містять секретну інформацію.

Цей факт радіостанції Europe 1 підтвердила міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми вжили усіх заходів безпеки», - заявила міністр.

Підполковника французьких збройних сил було затримано Генеральним управлінням внутрішньої безпеки (DGSI, контррозвідка) близько 10 днів тому, коли він готувався відбути до Італії, де проходив службу у структурі НАТО.

Нині офіцер перебуває в ізоляторі Санте у Парижі.

Його обвинувачують у державній зраді після встановлення факту передачі російській стороні документів, які містять секретну інформацію.

Розслідування проводить прокурор Франції.