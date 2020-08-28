Верховний Суд підтвердив вирок шпигуну з Китаю, що збирав інформацію про ракети

Верховний Суд залишив у силі вирок громадянину КНР, засудженому до 10 років позбавлення волі за шпигунство.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

“Верховний Суд погодився з доводами Офісу Генерального прокурора та визнав справедливими рішення судів попередніх інстанцій стосовно громадянина КНР, якого було засуджено до 10 років позбавлення волі за шпигунську діяльність”, - йдеться у повідомленні.

Раніше у суді було доведено, що професор Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії провадив шпигунську діяльність на Дніпропетровщині. Він організував на території області збір науково-технічної та технологічної документації в галузі бойового ракетобудування з метою передачі до іноземної організації інформації, яка становить державну таємницю України.