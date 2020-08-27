ФСБ затримала у Барнаулі ракетника - "українського шпигуна"

ФСБ РФ заявила, що в Барнаулі затримали військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення Міноборони.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Інтерфакс, його підозрюють у передачі відомостей, що становлять держтаємницю, українській розвідці.

Зазначається, що на нього завели кримінальну справу про держзраду. Його заарештовано.

За держзраду передбачено позбавлення волі на термін від 12 до 20 років, штраф до півмільйона рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до трьох років, і обмеження волі на термін до двох років.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня Міщанський суд Москви заарештував блогера Андрія Пижа за «незаконне отримання відомостей, що становлять держтаємницю, поєднане з її поширенням або переміщенням за кордон». Йому загрожує від трьох до восьми років колонії.

За версією слідства, на флешці, яку Пиж перевіз в Україну, було знайдено документи, що становлять держтаємницю. Адвокат блогера Олексій Хальзев повідомляв, що ці дані «пов'язані з якимось транспортом, але це не має відношення до військових». Захисник також додав, що блогер не збирався торгувати цією інформацією і частково визнав свою провину.