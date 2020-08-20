У РФ блогера обвинуватили у передачі до України секретів московського метро

У РФ блогера обвинуватили у передачі до України секретів московського метро

Укрінформ
У кримінальній справі, порушеній у РФ проти блогера Андрія Пижа, якого підозрюють у незаконному доступі до державної таємниці, фігурують засекречені документи про станції московського метрополітену.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ.

«Його обвинувачують у провезенні на територію України даних, пов'язаних з лініями метрополітену в Москві, а також підземними транспортними спорудами мобілізаційного призначення, які охороняються законом і правоохоронними органами РФ. Ці відомості належать до держтаємниці», - сказав співрозмовник російського агентства.

Андрій Пиж, який має громадянство Росії та України, веде YouTube-канал urbanturizm, де викладає ролики з промислових об'єктів, у тому числі закритих. На його блог підписані 799 тисяч осіб.

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6 серпня Пижа заарештував Міщанський суд Москви за «незаконне отримання відомостей, що становлять держтаємницю, поєднане з її поширенням або переміщенням за кордон». Йому загрожує від трьох до восьми років колонії.

За версією слідства, на флешці, яку Пиж перевіз в Україну, були знайдені документи, що становлять держтаємницю. Адвокат блогера Олексій Хальзов повідомляв, що ці дані «пов'язані з якимось транспортом, але це не має відношення до військових». Захисник також додав, що блогер не збирався торгувати цією інформацією та частково визнав свою вину.

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