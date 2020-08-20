ФСБ завербувало співробітницю ОДА на Херсонщині

Контррозвідники Служби безпеки України викрили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області під керівництвом колишньої працівниці облдержадміністрації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що громадянка України була завербована службовцем ФСБ РФ, перебуваючи у тимчасово окупованому Криму у 2015 році. Вона отримала завдання збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти та співробітників СБУ. Жінка також мала вивчати суспільно-політичну обстановку у південному регіоні, передавати дані про діяльність місцевих органів державної влади і управління, неурядових міжнародних фондів та організацій, а також окремих лояльних до РФ політичних та громадських діячів.

Зазначається, що для виконання розвідувальних завдань ФСБ колишня чиновниця залучила інших проросійськи налаштованих мешканців Херсона. Передачу розвідданих вона здійснювала через заздалегідь обумовлені з куратором канали електронного зв’язку, а також під час особистих виїздів до Криму та в Москву.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями проживання членів агентурної мережі.

Під час обшуків правоохоронці виявили докази їх причетності до проведення розвідувальної діяльності на шкоду інтересам України, зокрема засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та електронні накопичувачі інформації, на яких обробляли розвідувальні дані. Також виявлено російські агітаційні матеріали та російські рублі, розповіли в СБУ.

Керівника агентурної мережі затримано, їй підготовлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Процесуальний статус інших учасників мережі буде визначено за результатами завершення слідчих дій, додали у спецслужбі.