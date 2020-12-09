Компанія зі Штатів заявила про кібератаку з боку іноземної держави

Американська компанія FireEye, яка спеціалізується на безпеці від кіберзагроз для корпорацій, а також критично важливої інфраструктури по всьому світу, заявила про атаку хакерів, організовану на державному рівні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, поширеному компанією в вівторок, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Недавно ми були атаковані надзвичайно підготовленими зловмисниками, чия дисципліна, заходи операційної безпеки, а також прийоми змушують нас вважати, що це була атака, здійснена під керівництвом (іноземної – ред.) держави», - зауважується в повідомленні.

При цьому, в компанії не назвали потенційних країн, звідки міг бути організований напад. Однак, як зазначили у FireEye, вони проводять розслідування атаки в координації з ФБР та іншими ключовими партнерами, включаючи Microsoft.

«Їхній початковий аналіз підтверджує наш висновок, що це була робота надзвичайно підготовленого зловмисника, який координується на державному рівні й застосовує нові методи», - підкреслили в FireEye.

За попередньою інформацією, хакери намагалися отримати доступ до інструментів Red Team, які компанія використовує для діагностування рівня безпеки своїх клієнтів.

У компанії підкреслили, що за 25 років роботи у сфері кібербезпеки та реагування на подібного роду інциденти, дійшли висновку, що нинішня атака була скоординована державою, яка має наступальні можливості вищого рівня.

«Ця атака відрізняється від десятків тисяч випадків, на які ми реагували впродовж багатьох років», - зауважили в компанії.

Як зазначили в FireEye, їхній пріоритет полягає в посиленні безпеки клієнтів та громадськості в цілому.

«Ми сподіваємось, що, поділившись деталями нашого розслідування, вся спільнота буде краще підготовлена до боротьби та перемоги під час кібератак», - зазначається в документі.

Як раніше повідомляло агентство, цьогоріч втрати світової економіки через кіберзлочини та забезпечення захисту від них перевищили трильйон доларів, при чому лише два роки тому ця сума становила близько 600 мільярдів.