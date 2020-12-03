IBM попереджає, що хакери збирають дані про шляхи доставки COVID-вакцини

Американська корпорація IBM – один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення – виявила ознаки того, що кіберзлочинці збирають інформацію щодо ланцюжка поставок вакцин проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

В ІВМ заявили, що її фахівці виявили "глобальну фішинг-кампанію", націлену на організацію зі зберігання і транспортування вакцин проти COVID-19.

Зокрема підрозділ кібербезпеки IBM заявив про виявлення групи хакерів, яка працює над збором інформації про різні аспекти «холодового ланцюга» - технології безперервного дотримання оптимальної низької температури при зберіганні та транспортуванні біологічних препаратів, зокрема вакцин, від підприємства-виробника до споживача.

Зловмисники розсилають своїм жертвам фішингові електронні листи, нібито, від імені китайської компанії Haier Biomedical, що є постачальником холодових ланцюгів. Метою кіберзлочинців є викрадення облікових даних для авторизації в електронній пошті та інших додатках.

Хакери доклали «надзвичайних зусиль», сказала аналітик IBM Клер Забоєва.

«Той, хто проводив цю кампанію, був у курсі того, які продукти були задіяні в ланцюзі поставок для доставки вакцини», - сказала вона.

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В Haier Medical не прокоментували дану інформацію.

Як повідомляв Укрінформ, північнокорейські хакери нещодавно намагалися атакувати щонайменше дев'ять організацій у сфері охорони здоров'я, включаючи розробників вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson та Novavax Inc.

Також було вчинено кібернапад на системи британської компанії AstraZeneca минулого тижня, яка займається розробкою оксфордської вакцини від COVID-19.

Раніше у компанії Microsoft повідомляли про кілька хакерських атак з Росії і КНДР на фармацевтичні компанії і розробників вакцин від коронавірусу.