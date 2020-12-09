Збереження прав людини по всьому світу є стратегічною метою Євросоюзу – Боррель

Збереження та захист прав людини по всьому світу є і залишається стратегічною метою Європейського Союзу, що підтверджено рішенням Ради міністрів ЄС із закордонних справ від 7 грудня про запровадження Глобального режиму санкцій ЄС за порушення прав людини.

Як передає Укрінформ, про це сьогодні, напередодні Міжнародного дня захисту прав людини, що відзначатиметься 10 грудня, від імені усіх країн-членів ЄС заявив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель.

Повний текст його декларації оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«Європейський Союз і його країни-члени підтверджують рішучі зобов’язання з розвитку та захисту прав людини по всьому світу. Заснування Глобального режиму санкцій ЄС за порушення прав людини є знаковою ініціативою, яка підкреслює рішучість ЄС посилювати власну роль у вирішенні випадків серйозних порушень прав людини по усьому світу. Забезпечення для кожного можливості дотримання прав людини є стратегічною метою ЄС», - йдеться в документі.

Як наголосив Боррель, повага до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права, повага до прав людини є фундаментальними цінностями Європейського Союзу і його зовнішньої та безпекової політики.

Як повідомляв Укрінформ, Рада міністрів ЄС із закордонних справ, засідання якої відбувалося 7 грудня в режимі телеконференції, затвердила Глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини. Цей режим не матиме географічних обмежень і стосуватиметься будь-яких персон чи установ по всьому світу, якщо вони причетні до серйозних порушень прав людини, таких як геноцид, тортури, вбивства та зникнення людей, насильство, системні порушення прав людини на зібрання та асоціації. Перелік таких осіб та установ формуватиметься за ініціативою країн Євросоюзу, які представлятимуть обґрунтовані пропозиції на розгляд Ради ЄС.

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Особи та установи, що потраплять під санкції, зазнають заморожування активів на території Євросоюзу. Фізичним особам будуть заборонені подорожі до європейських країн, будь-яким громадянам ЄС і європейським фінансовим установам буде заборонено надавати таким особам та установам будь-які фінансові ресурси, включаючи кредити.

Фото: ЄС