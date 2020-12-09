Канада готує військових резервістів для допомоги у боротьбі з пандемією COVID-19

Найближчим часом Збройні сили Канади можуть відправити сотні резервістів для допомоги провінційним урядам у реагуванні на COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на власні джерела пише CBC News.

“Канадське військо готується до можливого розгортання у степових провінціях — в Альберті, можливо, вже в суботу — для допомоги у реагуванні на пандемію COVID-19”, - йдеться у матеріалі.

За словами високопоставленого джерела у Міноборони Канади, усі канадські дивізії та спільні оперативні групи отримали ще восени завдання встановити, скільки військових із частковою зайнятістю будуть доступні для несення служби.

“Особливу увагу звертають на залучення резервістів у провінціях Альберта, Саскачеван та Манітоба, які мають чи не найбільшу кількість інфікувань COVID-19 на душу населення в Канаді, у разі якщо ці провінції зроблять запит на допомогу”, - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялось, минулої осені Збройні сили Канади мобілізували 8 тис. резервістів у рамках реагування на пандемію COVID-19. Вони долучилися до 17 тис. дійсних військових, які готувалися допомагати виконувати різні пов’язані із пандемією цивільні завдання, в тому числі працювати у будинках тривалого догляду.

Станом на вечір понеділка на території Канади було виявлено понад 71 тис. активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 12 777 життів.