У Швейцарії на танцполі нічного клубу розгорнули пункт здачі крові

Швейцарський нічний клуб MAD, протягом десяти місяців закритий через обмеження в зв'язку з пандемією COVID-19, був перетворений на тимчасовий центр здачі крові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Ми пишаємося тим, що організували хоч якусь можливу діяльність (у стінах порожнього клубу - ред.)», - заявив менеджер закладу Ігор Бласка.

Повідомляється, що на головному танцполі клубу розгорнули тимчасовий пункт здачі крові, де працюють медсестри під відомі музичні хіти.

Клуб Moulin a Danse існує вже протягом 35 років і за діджейським пультом приймав таких легенд танцювальної музики, як Арман ван Хелд, Девід Гетта й Ерік Морілло.

Швейцарія сильно постраждала від другої хвилі пандемії COVID-19. В цілому з початку пандемії було зареєстровано більш як 350 тисяч випадків COVID-19 і більш як 5 тисяч смертей.