У Франції російського хакера засудили до п'яти років ув'язнення

Французький суд визнав російського хакера Олександра Винника винним у відмиванні грошей через біржу криптовалют та засудив до п'яти років позбавлення волі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Суд також зобов’язав росіянина заплатити понад 100 тисяч євро штрафу.

Водночас за словами адвоката Винника, суд зняв з його клієнта частину обвинувачень у вимаганні та причетності до злочинної організації.

Зокрема, росіянина звинувачували у створенні шкідливого програмного забезпечення Locky, яке блокувало комп’ютери й вимагало викуп у криптовалюті Bitcoin за відновлення роботи. Збитки від Locky становили 135 млн євро.

Сам росіянин провину не визнає і розглядає зі своїми адвокатами можливість подачі апеляції.

Нагадаємо: 41-річного російського хакера Олександра Винника заарештували в Греції в липні 2017 року за запитом США. Американська влада звинувачує його в організації відмивання декількох мільярдів доларів через криптовалютну біржу BTC-e. США зажадали видачі Винника. Незабаром після арешту на хакера завели кримінальні справи в Росії, і його видачі зажадала також і російська влада.