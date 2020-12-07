Президент Литви затвердив новий уряд

Литовський президент Гітанас Науседа підписав указ про затвердження правоцентристського уряду на чолі з прем'єр-міністром Інгрідою Шимоніте.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Президента Литви.

«Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа відповідно до Конституції і з урахуванням думки прем'єр-міністра Інгріди Шимоніте підписав указ про затвердження складу уряду 18-го скликання», - йдеться у повідомленні.

За словами президента, новий кабінет міністрів почне свою роботу у скрутний для Литви час, першим і найнагальнішим завданням буде подолання пандемічної кризи шляхом прийняття швидких, рішучих та ефективних рішень. Науседа наголосив, що мав можливість зустрітися і детально познайомитися з усіма кандидатами в міністри, а також оцінити їх придатність обіймати відповідальні посади.

На думку глави Литви, перша оцінка представленої в понеділок урядової програми дозволяє вважати її амбітною і такою, що відповідає цілям зміцнення добробуту Литви.

В уряді Литви - 14 міністрів, серед них міністр національної оборони - Арвідас Анушаускас; глава МВС - Агне Білотайте; глава міністерства охорони здоров'я - Арунас Дулкіс; міністр закордонних справ - Габрієлюс Ландсбергіс.

Ландбергіс є лідером консервативної партії "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи" і колишнім депутатом Європарламенту, він активно підтримував Україну, зокрема в питанні санкцій проти РФ за її агресію. Ландсбергіс змінить на посаді глави МЗС Лінаса Лінкявічуса, який обіймав цю посаду з кінця 2012 року. Той також активно підтримував Україну - під час Революції гідності і після початку російської агресії в Криму і на Донбасі.

Сьогодні ж уряд Інгріди Шимоніте представив литовському Сейму проєкт власної програми. Ця програма орієнтована на освіту, соціальні питання, зовнішню політику, оборону та інші сфери.