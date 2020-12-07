Столтенберг закликає Європу більше інвестувати в оборону

НАТО вітає зусилля Європейського Союзу у нарощуванні власних оборонних спроможностей, але такі спроможності мають доповнювати оборонні можливості Альянсу, а не конкурувати.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок під час відкритого інтерв’ю для видання Politico, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я підтримую зусилля ЄС в сфері оборони, поки вони не дублюють або не входять у конкуренцію з НАТО. Про це вже багато разів заявляли європейські лідери, мені та під час публічних виступів, що зусилля ЄС у сфері оборони не спрямовані на заміну або на змагання з НАТО. Це означає, що вони (європейці) будуть інвестувати більше, і НАТО закликає європейських союзників інвестувати більше (в оборону), і вітає той факт, що вони зараз так і роблять», - зауважив Столтенберг, відповідаючи на запитання ведучого щодо ставлення до ідеї «європейської армії».

Генеральний секретар Альянсу нагадав, що зараз лише близько 20 відсотків оборонного бюджету НАТО припадає на європейських союзників. Крім того, дається взнаки географічний вимір безпеки – на Заході знаходяться США і Канада, на Півночі – Норвегія, на Півдні – Туреччина, - і всі ці країни-союзниці Альянсу, які не входять до ЄС, відіграють дуже важливу роль у забезпечення європейської безпеки.

«Дві світові війни і холодна війна навчили нас, що ми знаходимось у більшій безпеці, коли тримаємося разом. Ми були здатними зберігати мир протягом більше 70 років, і це безпрецедентний мирний час у європейській історії. Тож ми не маємо йти поодинці – ані Європа, ані Сполучені Штати, ані Північна Америка. Ми маємо залишатися разом, особливо з огляду на підйом Китаю. Більше зусиль ЄС в обороні - це добре, але це має бути не альтернативою, але доповненням для НАТО», - зауважив Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, уперше про стратегічну автономію ЄС у сфері оборони в офіційному Брюсселі почали говорити після бурхливих подій 2014 року.

ЄС від початку наголошував, що не є оборонним союзом, тож стратегічна автономія не розглядається як альтернатива НАТО або безпековому партнерству із США.

Після 2019 року, коли почав діяти новий склад Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн, змістовна частина оборонної політики ЄС була посилена новими елементами, серед яких, - створення оборонного фонду, так званого Фонду миру для підтримки цивільних та військових місій ЄС за кордоном, а також програма Постійного структурованого співробітництва PESCO, яка дозволяє координувати науково-дослідницькі роботи в оборонній сфері та діяльність європейського ВПК.

Фото: НАТО