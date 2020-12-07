У Південній Кореї військові та поліція відстежуватимуть контакти з COVID-хворими

Влада Південної Кореї залучатиме військових та поліцію до відстеження осіб, контактних із хворими на COVID-19, у зв’язку зі зростанням нових випадків коронавірусу у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Окрім залучення додаткових сил для реагування на третю хвилю пандемії, влада Південної Кореї повідомила про подовження годин роботи центрів тестування, а також закликала до масового тестування за найменшої підозри на COVID-19.

У неділю в Південній Кореї зареєстрували 580 нових випадків захворювання на коронавірус, у тому числі чотири летальні.

У Південній Кореї з початку пандемії зареєстровано загалом більш як 38 тисяч випадків інфікування, в тому числі 515 летальних.

Фото: UPI