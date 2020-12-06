Держдеп США визнав народжених на Курилах японцями, Москва лютує

Держдеп США визнав народжених на Курилах японцями, Москва лютує

Укрінформ
Держдепартамент CША відтепер офіційно вважає уродженцями Японії людей, які народилися на Південних Курилах: РФ відразу вкрай різко відреагувала на це, згадавши про «червоні лінії» та «ревізіонізм».

Як передає Укрінформ, про це повідомило японське видання Hokkaido Shimbun з посиланням на правила проведення розіграшів грін-карт.

Так, у новій інструкції Держдепу США для бажаючих взяти участь у програмі Diversity Visa відзначається, що люди, які народилися на островах Хабомаї, Шикотан, Кунашир та Ітуруп, відносяться до уродженців Японії. А особи, які народилися на Південному Сахаліні, відносяться до Росії.

У цьому зв’язку Міністерство закордонних справ РФ вкрай негативно відреагувало на своїй сторінці у Твіттері.

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«Потрібен ще один доказ, що США – ревізіоністська держава? За рішенням 1945 р. Курильські острови відійшли до СРСР. Сьогодні Держдеп ставить під сумнів підсумки Другої світової війни та схвалює реваншизм. Знайте свої кордони та «червоні лінії», - йдеться в заяві російського МЗС.

Японія претендує на Південнокурильські острови згідно з Трактатом про торгівлю і кордони 1855 року. В Японії територіальну суперечку з РФ офіційно називають питанням про "північні території".

При цьому Росія наполягає на тому, що Курили увійшли до складу СРСР за результатами Другої світової війни.

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