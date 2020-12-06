Держдеп США визнав народжених на Курилах японцями, Москва лютує

Держдепартамент CША відтепер офіційно вважає уродженцями Японії людей, які народилися на Південних Курилах: РФ відразу вкрай різко відреагувала на це, згадавши про «червоні лінії» та «ревізіонізм».

Як передає Укрінформ, про це повідомило японське видання Hokkaido Shimbun з посиланням на правила проведення розіграшів грін-карт.

Так, у новій інструкції Держдепу США для бажаючих взяти участь у програмі Diversity Visa відзначається, що люди, які народилися на островах Хабомаї, Шикотан, Кунашир та Ітуруп, відносяться до уродженців Японії. А особи, які народилися на Південному Сахаліні, відносяться до Росії.

У цьому зв’язку Міністерство закордонних справ РФ вкрай негативно відреагувало на своїй сторінці у Твіттері.

«Потрібен ще один доказ, що США – ревізіоністська держава? За рішенням 1945 р. Курильські острови відійшли до СРСР. Сьогодні Держдеп ставить під сумнів підсумки Другої світової війни та схвалює реваншизм. Знайте свої кордони та «червоні лінії», - йдеться в заяві російського МЗС.

Японія претендує на Південнокурильські острови згідно з Трактатом про торгівлю і кордони 1855 року. В Японії територіальну суперечку з РФ офіційно називають питанням про "північні території".

При цьому Росія наполягає на тому, що Курили увійшли до складу СРСР за результатами Другої світової війни.