Японія назвала Південні Курили своїми на сайті Олімпійських ігор - 2020

Південні Курили зображені як частина Японії на офіційному сайті Олімпійських ігор 2020 року.

На карті маршруту олімпійського вогню острови Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї включені до складу префектури Хоккайдо.

Як відомо, Японія претендує на чотири південні Курильські острови — Ітуруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї.

Позиція Москви полягає в тому, що Південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни, і російський суверенітет над ними не підлягає сумнівам.