Японія назвала Південні Курили своїми на сайті Олімпійських ігор - 2020

Японія назвала Південні Курили своїми на сайті Олімпійських ігор - 2020

Укрінформ
Південні Курили зображені як частина Японії на офіційному сайті Олімпійських ігор 2020 року.

На карті маршруту олімпійського вогню острови Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї включені до складу префектури Хоккайдо.

Як відомо, Японія претендує на чотири південні Курильські острови — Ітуруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї.

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Позиція Москви полягає в тому, що Південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни, і російський суверенітет над ними не підлягає сумнівам.

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