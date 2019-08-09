Японія назвала Південні Курили своїми на сайті Олімпійських ігор - 2020
Укрінформ
Південні Курили зображені як частина Японії на офіційному сайті Олімпійських ігор 2020 року.
На карті маршруту олімпійського вогню острови Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї включені до складу префектури Хоккайдо.
Як відомо, Японія претендує на чотири південні Курильські острови — Ітуруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї.
Позиція Москви полягає в тому, що Південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни, і російський суверенітет над ними не підлягає сумнівам.